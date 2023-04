Prilly: Le Canton annule l’achat d’une parcelle à 62 millions

Quelques jours plus tard, une nouvelle séance avait été organisée pour ce même objet. Et là, de justesse, le quorum semblait avoir été atteint, la commune allait pouvoir exercer son droit de préemption. Mais voilà que le Conseil d’État vient de décider qu’il n’en est rien. Il a admis un recours déposé contre cette décision du 20 septembre. Il a en effet constaté que les règles sur le quorum fixées par la loi sur les communes n'avaient pas été respectées et que le nombre de conseillers présents au moment du vote était insuffisant pour valider ce dernier. Autrement dit, alors que la gauche pensait avoir gagné la partie, la VAR vient d’annuler le but décisif. Il faudra donc jouer les prolongations.