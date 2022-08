Vaud : Le Canton appelle à la prudence sur les routes en période de rentrée scolaire

Plus de 94’000 élèves de l’enseignement obligatoire retrouvent le chemin de l’école lundi prochain.

Une campagne de prévention routière a été mise en place par le Canton en collaboration avec la Police cantonale et les polices communales vaudoises. En cette période de rentrée scolaire, les autorités appellent à la prudence des usagers de la route.

La police effectuera des contrôles préventifs autour des écoles, aux heures d’entrée et de sortie des élèves. Les contrôles de vitesse seront renforcés et des affiches seront disposées le long des routes et dans les bâtiments communaux.