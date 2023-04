Le Jura boucle ses comptes 2022 avec un léger bénéfice

Les comptes 2022 de l’Etat jurassien bouclent sur un résultat légèrement positif (0,3 million). Ce résultat s’explique par une hausse des recettes fiscales (+15 millions par rapport au budget, soit 4,4%), qui s’inscrit dans le contexte d’une forte reprise conjoncturelle à l’image d'un secteur horloger qui a connu une année 2022 parmi les plus favorables. De plus, les mesures en lien avec la pandémie se sont avérées moins onéreuses qu’envisagé (5 millions d’excédent). Du côté des charges, l’écart avec le budget n’est que de 0,6 million de francs.

Des investissements bruts à hauteur de 56,3 millions ont été réalisés en 2022, dont 36,3 millions à charge du Canton. Ce niveau s’avère à la fois proche du budget (36,4 millions) et de l’exercice précédent (36 millions). Ainsi, l’endettement brut de 365,5 millions s’inscrit en légère diminution (- 11 millions) et la fortune du canton s’améliore (86,2 millions). Le résultat 2022, marqué par une maîtrise des charges et des rentrées fiscales exceptionnelles, ne remet pas en cause le Plan équilibre 22-26 qui vise un assainissement durable des finances cantonales.