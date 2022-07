Vaud : Le Canton compte moins de logements vides, c’est une première

L’enquête annuelle effectuée auprès des communes vaudoises recense 4735 logements vacants au 1er juin 2022, soit une baisse de 969 habitations par rapport à l’an dernier. Une première depuis 2009. Ainsi, le taux de logements vacants s’élève à 1,11% pour l’ensemble du territoire vaudois. Un marché est considéré comme stable lorsque le taux de vacance s’élève à 1,50%, une situation qui n’a plus été atteinte depuis 1999.

La situation est différente selon le district concerné. Celui de Lausanne compte le taux de logements vacants le plus bas (0,56%). En d’autres termes, le marché y est plus tendu qu'ailleurs dans le canton de Vaud. A l’inverse, le taux le plus élevé est observé dans le district de Broye-Vully (1,84) .