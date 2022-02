Vaud : Le canton continue d’abuser des «zones carcérales»

Des cellules sommaires prévues pour 48 heures ont été utilisées jusqu’à 29 jours. Le problème, vieux de plusieurs années, continue d’être dénoncé par des députés, à qui la justice donne raison.

Une peine réduite ou une indemnisation «en raison de X jours de détention illégale»: voilà une phrase entendue quotidiennement dans les tribunaux vaudois. En cause, les «zones carcérales» (ZC), une épine dans le pied du canton depuis une dizaine d’années, critiquée année après année par les députés. Depuis deux ans, la durée moyenne de détention en ZC a même encore augmenté à dix jours, indique le rapport d’une commission du Grand conseil mentionné par «24 heures». Or, ces détentions ne devraient pas durer plus de 48 heures. Le Tribunal fédéral a pourtant déjà jugé ces cellules, notamment dépourvues de fenêtre et d’obscurité la nuit, comme «un traitement dégradant», violant la Convention européenne des droits de l’Homme.