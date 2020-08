Suisse Le Canton de Berne anticipe un déficit de 685 millions en 2021

La Chancellerie d’Etat lance un signal d’alarme: la pandémie de Covid-19 «va produire une rupture dans les finances bernoises ces prochaines années».

Le canton de Berne a budgété un déficit de 685 millions de francs pour 2021. Les conséquences financières de la crise du coronavirus et la forte baisse des paiements compensatoires de la péréquation financière nationale pèsent sur le résultat.

Reports de certains projets

Le Conseil-exécutif estime que le canton de Berne ne pourra pas «éviter d’augmenter sa dette de plusieurs centaines de millions de francs. Le mécanisme du frein à l’endettement inscrit dans la Constitution n’est pas conçu pour une situation de crise prolongée (…) et ne pourra pas être respecté pendant plusieurs années, dans le compte de résultat comme dans le compte des investissements».

«Pour éviter les déficits et les insuffisances de financement figurant dans la planification actuelle, il faudrait que le canton de Berne élabore à court terme un programme d’allègement de grande ampleur et/ou augmente les impôts. Or, nous sommes dans un contexte économique où l’on attend des pouvoirs publics qu’ils contribuent à la relance», a expliqué le gouvernement.

Bien qu’il soit opposé pour l’heure à l’élaboration d’un programme d’allègement, le Conseil-exécutif n’est pas satisfait pour autant des résultats actuels de la planification, en particulier à cause du niveau élevé du nouvel endettement. Il a donc décidé de supprimer, de réduire ou de reporter des projets inscrits et planifiés dans le budget 2021 et dans le plan intégré mission financement 2022-2024, mais qui ne sont pas encore réalisés.