Justice : Le canton de Berne doit lui verser 10’000 francs de dédommagements

À la suite d’une bagarre avant un match entre le FC Thoune et le FC Sion, une vingtaine d’hommes ont reçu une ordonnance pénale. Ils l’ont contestée. L’un d’entre eux, défendu par un avocat, a reçu un pactole.

Le 26 janvier 2020, des débordements ont eu lieu entre des groupes de supporters du FC Sion et ceux du FC Thoune. Six mois après les faits, plusieurs fans sédunois ont reçu une ordonnance pénale du Ministère public de l’Oberland bernois, comme le rapporte le «Thuner Tagblatt», pour trouble à l’ordre public. Ils ont fait appel et ont été, pour la plupart acquittés lors d’une audience le 16 février au Tribunal de Thoune.