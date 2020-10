Coronavirus : Le canton de Berne interdit les grandes manifestations

Prenant acte de l’évolution inquiétante de la pandémie dans le pays, les autorités bernoises suspendent à nouveau l’organisation d’événements rassemblant plus de 1000 personnes.

Le canton de Berne interdit à nouveau dès lundi les grandes manifestations, au vu de la hausse du nombre de contaminations par le coronavirus et des décisions annoncées par le Conseil fédéral. Il n’est donc plus possible pour l’heure d’organiser de manifestations comptant plus de 1000 personnes.