Environnement : Le canton de Fribourg s’active pour diminuer ses pesticides

Le canton de Fribourg a présenté ce mercredi son plan d’action phytosanitaire. L’objectif: contribuer à la stratégie fédérale visant à réduire de moitié les risques liés à l'utilisation de ces produits d’ici 2027.

Huit millions six cent mille francs. C’est le montant que demande l’Etat de Fribourg au législatif pour mettre en œuvre entre 2022 et 2025 son « Plan d’action visant à réduire les risques liés aux produits phytosanitaires dans les domaines agricoles et non agricoles » . Le but? Réduire de moitié les risque s liés à ces produits d’ici 2027, comme l’ont décidé les chambres fédérales au printemps.