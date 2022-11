Asile: Le Canton de Lucerne déclare la «situation d’urgence» 

Demandes d’asile en hausse

La décision a été prise après les dernières estimations du Secrétariat d’État aux migrations (SEM). Fin octobre, il avait constaté que les centres fédéraux d’asile «frôlent la saturation» et que des personnes allaient être transférées à la responsabilité des Cantons. L’évolution de la guerre en Ukraine et la prolongation du statut S pour les réfugiés ne mèneront pas non plus à une baisse de la pression.