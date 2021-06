Covid-19 : Le canton de Neuchâtel veut augmenter son pourcentage de vaccinés

Le Conseil d’État est satisfait de sa campagne de vaccination, mais souhaite que cet engouement persiste. Pour se protéger au mieux des nouveaux variants, le canton incite les Neuchâtelois à continuer de recevoir les deux piqûres.

Bilan plutôt positif du côté de Neuchâtel, six mois après la première dose de vaccin injectée contre le Covid-19. Deux centres de vaccination ont été mis en place: Polyexpo à La Chaux-de-Fonds et la Maladière à Neuchâtel. Cependant, ce dernier fermera ses portes le 13 août, à cause de la baisse des inscriptions.