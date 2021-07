Nidwald sous l’eau et la boue - Le sol se dérobe après de fortes pluies

Intempéries : Le canton de Nidwald sous l’eau et la boue

Une bonne partie de la Suisse a été arrosée par de fortes pluies, samedi en début de soirée. Avec plusieurs routes envahies par la boue, le canton de Nidwald a souffert.

Samedi soir, de violents orages se sont produits dans tout le canton de Nidwald. Des routes et une liaison ferroviaire ont dû être fermées à Wolfenschiessen et des personnes ont dû être évacuées. Les pompiers, la protection civile et les forces de l’ordre n’ont pas ménagé leurs efforts, communiquait, dimanche matin, la police cantonale nidwaldienne.