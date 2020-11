Coronavirus : Le canton de Vaud débloque 115 millions de francs pour l’économie

Un nouveau plan de soutien à l’économie et à la culture a été lancé ce jeudi par le gouvernement vaudois. Cinq domaines d’action ont été détaillés lors d’une conférence de presse.

«C’est un train de mesures inédit, sans précédent dans ses modalités et son impact», a déclaré jeudi le conseiller d’État Philippe Leuba, aux côtés de ses collègues Pascal Broulis et Cesla Amarelle. Un tel engagement est possible car «nos finances sont saines» et parce que «nous n’avons pas grillé toutes nos cartouches ce printemps», a-t-il dit.