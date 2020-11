Élections communales vaudoises : Le canton de Vaud donne un coup de pouce aux communes

Avec son action «Pour ma commune», le conseil d’État soutient la politique locale dans un contexte sanitaire limitant les actions de proximité, essentielles pour les campagnes des élections générales de mars 2021.

La conseillère d’État vaudoise Christelle Luisier a lancé lundi une campagne de soutien destinée aux communes et aux candidats aux élections générales de mars 2021 (archives).

Le canton de Vaud lance une campagne de soutien aux communes en vue des élections générales de mars 2021. Des flyers, affiches et capsules vidéo sont mis à leur disposition pour les accompagner dans un contexte sanitaire qui limite les actions de proximité.

«Les élections communales, c’est demain dans le canton: le dépôt des listes est fixé au 18 janvier, le premier tour le 7 mars», a déclaré Christelle Luisier, cheffe du Département des institutions et du territoire (DIT), lundi devant la presse à Lausanne.

Matériel de promotion

Lancée lundi, la campagne propose un site internet dédié, « Pour-ma-commune.ch ». Il comprend toutes les informations utiles et pratiques pour les collectivités publiques, la population, les partis politiques et les associations en relation avec le scrutin. Par exemple comment se porter candidat ou quels sont les critères à remplir par une personne étrangère pour se présenter.

Le second axe veut aussi d’encourager les personnes éligibles à s’engager pour leur commune et l’ensemble des citoyens à participer au vote. Le DIT met ainsi gracieusement à disposition des communes des flyers, des affiches et des capsules vidéo proposant des témoignages d’élus (municipalité ou conseil communal).