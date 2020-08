Facture sociale Le canton de Vaud et les communes trouvent un accord

Le gouvernement vaudois et l’Union des communes vaudoises ont trouvé un accord pour mieux répartir la facture sociale du canton. Une répartition réclamée de longue date par les communes.

Une solution se profile dans l’épineux dossier de la facture sociale dans le canton de Vaud. Le Conseil d’Etat et l’Union des communes vaudoises (UCV) ont trouvé un accord pour une nouvelle répartition, réclamée de longue date pour soulager les finances communales.

Cet accord prévoit de réduire la participation communale à 36,7% de la facture sociale, contre environ 50% actuellement. Cela se fera par un rééquilibrage annuel et pérenne de 150 millions de francs en faveur des communes, au plus tard dès 2028, ont annoncé mardi l’Etat de Vaud et l’UCV.