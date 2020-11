Les pharmacies sont en pleine révolution depuis des années en Suisse. Alors que certaines deviennent presque des centres médicaux de premiers recours, d’autres se diversifient vers des articles moins liés à la santé, d’autres encore se fondent dans de grands groupes pour survivre, et le modèle à l’ancienne se raréfie. Une pratique émergente en Suisse allemande a toutefois été trop loin au goût du canton de Vaud, qui a modifié fin octobre sa réglementation pour l’arrêter: celle des pharmacies «in-shop».

Aujourd’hui surtout développé par le groupe Zur Rose, partenaire de Migros, ce modèle insère la pharmacie au cœur d’un commerce. Cet îlot indépendant dispose de sa propre caisse et de son propre personnel, mais il est inatteignable sans traverser le magasin. On en trouve des exemples à Bâle, à Berne et à Zurich notamment. Une enseigne doit ouvrir d’ici à la fin du mois dans le centre commercial de Crissier.