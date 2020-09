Vevey : Le canton de Vaud ouvre un nouveau centre de dépistage Covid

En plus des deux centres de l’hôpital Riviera-Chablais à Rennaz, il sera possible de savoir si on a été contaminé ou non à Vevey. Les trois centres fonctionnent 7 jours sur 7.

On pourra dorénavant aller se faire tester au Covid-19 à l'Hôpital de la providence à Vevey (VD). Keystone/ALESSANDRO DELLA BELLA

Le canton de Vaud élargit sa filière de tests de dépistage du Covid-19 dans l’est de son territoire. Dès vendredi, il ouvre un troisième lieu sur le site de l’Hôpital de la Providence à Vevey qui vient compléter les deux autres déjà en fonction à l’Hopital Riviera-Chablais (HRC) à Rennaz. Tous les trois fonctionnent 7 jours sur 7, sur rendez-vous, avec un temps de prise en charge de 10 minutes en moyenne.

Le Département de la santé et de l’action sociale (DSAS) a mandaté l’HRC pour augmenter sensiblement sa capacité à tester, de manière à faire face à la demande. Ces dernières semaines, l’HRC a effectué en moyenne 1000 tests hebdomadaires, expliquent vendredi les services de Rebecca Ruiz dans un communiqué.

Vaud dispose désormais de 19 filières de dépistage réparties aux quatre coins du canton, dont cinq peuvent être sollicitées sans rendez-vous.