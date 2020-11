Coronavirus : Le Canton de Vaud prononce l’état de nécessité

Face à la pandémie, les autorités vaudoises ont décidé mardi de la fermeture des bars, restaurants et lieux de loisirs jusqu’au 30 novembre. Les contrôles dans les commerces seront renforcés.

le Conseil d'Etat vaudois a prononcé mardi l'état de nécessité. Musées, cinémas, sallesd es port, fitensse seront fermés dès mercredi 17h00 et jusqu'au 30 novembre.

Le canton de Vaud prononce l’état de nécessité: musées, cinémas, salles de théâtre, de sport, fitness, restaurants seront fermés dès mercredi 17h00 et jusqu’au 30 novembre. Les commerces restent ouverts.

Les réunions publiques et privées sont autorisées jusqu’à 5 personnes. Les écoles, crèches et garderies resteront ouvertes, ainsi que les entreprises de soins à la personne, a annoncé mardi la présidente du gouvernement vaudois Nuria Gorrite. Le sport pour les enfants jusqu’à 16 ans constitue une autre exception.

Le port du masque est généralisé dans les espaces clos, a-t-elle poursuivi, invitant la population à limiter les contacts. Dès mercredi et d’ici lundi, le télétravail devra se généraliser dans les administrations publiques et partout où c’est possible dans le secteur privé.