Déchets : Le canton de Vaud remanie ses projets de décharge

Le gouvernement maintient la création de deux nouvelles décharges à Grandson ainsi qu’à Daillens et Oulens-sous-Echallens. Il souhaite aussi mieux trier les déchets en amont.

Les conseillères d'Etat vaudoises Béatrice Métraux, gauche, et Christelle Luisier, droite, ont présenté jeudi le nouveau Plan cantonal de gestion des déchets.

Le canton de Vaud adapte sa politique de gestion des déchets. Il maintient la création de deux nouvelles décharges à Grandson ainsi que sur les communes de Daillens et Oulens-sous-Echallens, mais espère une baisse des volumes grâce à un meilleur tri en amont.

Situées respectivement sur les sites des Echatelards et de la Vernette, ces décharges doivent recevoir des matériaux de type D (scories issues des usines d’incinération) et E (terres polluées). Ces deux projets, présentés en 2016, ont suscité plus de 2000 oppositions.