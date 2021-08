Jura vaudois - Le Canton de Vaud sollicite un tir de loup auprès de la Confédération

La saison de l’estivage a débuté à la mi-juin. Depuis, plusieurs attaques, attribuées à une meute de loups, ont été constatées sur des veaux dans la région du Marchairuz (VD) . Depuis la révision de l’ordonnance fédérale sur la chasse (OChP) , entrée en vigueur le 15 juillet dernier, les populations de loups peuvent être régulées dès lors que deux bovins au moins ont été tués sur une période de quatre mois, pour autant que des mesures de protection raisonnables aient été mises en place. De plus, le loup ne peut être régulé que si la meute concernée s’est reproduite avec succès pendant l’année durant laquelle la régulation a été autorisée.

Demande de tir

Dans le jura vaudois, une première attaque a été recensée au Pré de Mollens, mi-juillet. Et la carcasse d’un autre jeune bovin a également été retrouvée jeudi dernier dans un alpage au-dessus de Bassins. À la suite de ces constats et s’appuyant sur l’ordonnance sur la chasse, le Département vaudois de l’environnement et de la sécurité (DES) estime que les conditions permettant le tir de régulation de jeunes loups de la meute du Marchairuz sont réunies, rapporte le canton lundi, dans un communiqué. En ce sens, ce dernier adresse une demande à la Confédération.