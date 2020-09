Téléphonie : Le canton de Vaud va effectuer des essais sur la 5G

Neuf lieux ont été choisis dans le Canton de Vaud pour mener des essais sur la 5G. Les communes conservent toutefois leurs compétences sur ces dossiers, explique le Conseil d’Etat.

Le canton de Vaud va lancer des projets-pilotes sur des antennes de téléphonie mobile 5G. Il a choisi neuf installations sur son territoire pour tester et vérifier les outils de mesures développés par la Confédération. Ces essais dureront jusqu’en mars 2021 et un bilan sera dressé dans la foulée.

«Ces tests permettront de procéder à des mesures de rayonnement et de les analyser, conformément aux recommandations de la Confédération, afin de garantir le respect des valeurs-limites fixées dans l’Ordonnance fédérale sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI)», a indiqué jeudi le Conseil d’Etat vaudois dans un communiqué.

Pour mener ces essais, neuf installations ont été retenues dans les communes d’Onnens, Villeneuve, La Chaux, Yverdon-les-Bains, Eysins, Jouxtens-Mézery, Penthalaz, Lonay et Lausanne. Ces sites ont été sélectionnés afin de «refléter les différentes réalités du canton».

Après vérification des dossiers techniques, le Département de l’environnement et de la sécurité (DES) délivrera les autorisations nécessaires. Les communes conservent toutefois leurs compétences sur ces dossiers, souligne le gouvernement vaudois.

Groupe d’accompagnement

A la suite de la mise en service des premières installations, chaque site fera l’objet d’une mesure du rayonnement aux lieux à utilisation sensible (LUS) les plus pertinents, tels qu’habitations, écoles, crèches. Une vérification des paramètres physiques des installations sera aussi effectuée.

Cette démarche se fait en collaboration avec les opérateurs de téléphonie. Dans le but de suivre ces projets-pilotes dont un bilan sera dressé au printemps 2021, le DES souhaite mettre sur pied un groupe d’accompagnement dans lequel des représentants de l’Office fédéral de la communication (OFCOM) et de l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) vont être conviés.

Dossier sensible

Le dossier de la 5G reste très sensible en Suisse. La valeur limite de la protection contre les radiations est au cœur des débats. En plus des réticences exprimées par la population, la résistance à cette nouvelle technologie a notamment grandi dans les cantons romands. Outre Vaud et Genève, le Jura a aussi décrété un moratoire sur la construction d’antennes, invoquant des risques pour la santé.