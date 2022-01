Covid-19 – Le Canton de Vaud va élargir l’offre de vaccination pour les enfants

Décidée à faire vacciner ses enfants âgés de 9 et 12 ans, une Vaudoise a été surprise du délai d’attente lorsqu’elle a contacté la hotline cantonale vendredi dernier pour prendre rendez-vous. «Tout est plein! Le prochain créneau disponible était à l’hôpital de Rennaz le 12 février. Et il fallait attendre le 23 mars pour une plage horaire au CHUV», s’étonne cette mère de famille. Pour rappel, les hôpitaux du canton ne vaccinent les jeunes que les mercredis après-midi ou les samedis.

«Quand on est bon élève, on nous demande de revenir dans un mois… Il y a quelque chose qui ne joue pas, sachant que l’on est en pleine 5e vague», lance la Vaudoise. Et en cette semaine de rentrée scolaire, elle est inquiète à l’idée que ses enfants ne contractent le Covid et ne le transmettent plus loin.