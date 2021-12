Aide aux cas de rigueur : Le Canton de Vaud veut prolonger de six mois l’aide au secteur hôtelier

Après avoir versé plus de 410 millions de francs d’aides au secteur de l’hôtellerie depuis le début de la pandémie, le Canton de Vaud propose de prolonger le soutien financier.

Le Conseil d’Etat a validé une proposition du Département de l’économie, de l’innovation et du sport (DEIS) visant à prolonger de six mois l’aide au secteur hôtelier. Cette aide proposée prévoit de couvrir les 3e et 4e trimestres 2021. Celle-ci ne concerne en revanche que le secteur hébergement. Pour être éligible, une l’entreprise doit enregistrer des pertes dépassant 40% du chiffre d’affaires – cas de rigueur. Elle doit également déjà avoir déposé une première demande en ce sens et cette dernière doit avoir été acceptée.