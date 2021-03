Groupe d’évaluation

Après deux ans de réflexions, un groupe de travail dirigé par un expert international de l’enseignement des maths a dégagé douze pistes pour améliorer leur enseignement. Le groupe de travail a notamment constaté que les enseignants pluridisciplinaires spécialistes des maths sont de plus en plus rares. Il préconise une personne référente dans chaque établissement pour accompagner ses collègues. Grâce à l’intelligence artificielle, des outils numériques pour le calcul permettront aux élèves de progresser individuellement, selon leurs forces et lacunes.