10 millions pour l’aéroport

Le Conseil d’Etat a ajouté les entreprises de la zone aéroportuaire aux cinq secteurs (hôtellerie, agences de voyage, transport de personnes, forains, événementiel) déjà ciblés comme étant des «cas de rigueur», c’est-à-dire susceptibles de bénéficier d’aides conjointes du Canton et de la Confédération, sur le modèle «un franc apporté par l’un, un franc donné par l’autre». Le gouvernement a donc adopté un projet de loi allouant 10 millions de francs aux commerces et aux sociétés de service officiant à Cointrin. Cette somme s’ajoute aux 90 millions déjà affectés aux cinq secteurs précédemment identifiés (lire l’encadré).

15 millions pour les loyers

Un accord a été signé entre l’Union suisse des professionnel de l’immobilier, la Chambre genevoise immobilière et l’Asloca Genève. Les locataires commerciaux pourront demander une exonération de loyer pour novembre et décembre, pour les baux ne dépassant pas 7000 francs hors charges. Si le bailleur accepte, l’Etat lui versera alors la moitié du montant exonéré. Divers secteurs, qui peuvent poursuivre à peu près normalement leur activité (cabinets médicaux, agences bancaires, station-service, etc.) ne pourront pas jouir de cette aide.

Par ailleurs, pour les entreprises n’ayant plus le droit d’accueillir de clientèle dans leurs locaux et dont le bail se situe entre 7001 franc et 15’000 francs, l’accord prévoit qu’elles puissent ne s’acquitter que du 20% de leur loyer, l’Etat et le bailleur prenant en charge à parts égales le 80% restant.