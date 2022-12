Vaud : Le Canton débloque des millions pour augmenter ses salariés

En tout, c’est 182 millions de francs mêlant mesures sociales (10 millions), soutien aux salaires (119 millions) et augmentations automatiques (53 millions) que le Conseil d’État propose de verser en plus en 2023. Une délégation du gouvernement a rencontré ce jeudi les représentants des syndicats et associations du personnel pour leur présenter ce dispositif. Pour rappel, la veille, quelque 300 personnes avaient manifesté devant le Palais de Rumine, pour demander une pleine indexation et des hausses de salaire.