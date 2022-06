Valais : Le Canton devra recalculer les tarifs médicaux

Les conventions entre assureurs et médecins concernant les consultations ambulatoires sont bloquées depuis 2017 par des recours. Le Tribunal administratif fédéral vient de renvoyer le dossier à l’Etat du Valais.

La situation traîne et la récente décision du Tribunal administratif fédéral (TAF) ne va pas la débloquer: les tarifs des prestations des consultations ambulatoires, réalisées en cabinet médical ou à l’hôpital, sont gelés depuis cinq ans. Les négociations entre médecins et certains assureurs sur la valeur du point de tarification médicale (Tarmed) applicable dès 2017 avaient échoué et, conformément à la loi, c’est le Canton qui avait tranché. Se basant sur différents critères, il avait légèrement augmenté les prix. Une décision qui avait fait l'objet de plusieurs recours.