Genève/France voisine : «Le canton doit financer des parkings en France voisine»

Le PLR remet sur la table une participation genevoise à l’édification de P+R de l’autre côté de la frontière. Un projet refusé par le peuple en 2014. Mais selon le parti, la situation a changé.

La croissance de l’agglomération genevoise et la mise en service du Léman Express ont changé la donne: elles impliquent de construire davantage et plus vite des parkings d’échange (P+R) en France voisine. Cette analyse du PLR a poussé son député Alexandre de Senarclens a déposer un projet de motion au Grand Conseil en faveur d’un cofinancement genevois de ces infrastructures, révèle la «Tribune de Genève». Selon l’élu, la mesure favorisera le transfert de la route vers une mobilité moins polluante et freinera le trafic routier frontalier dans le canton. Par ailleurs, construire des parkings est meilleur marché sur sol français que genevois, où le terrain est plus cher.