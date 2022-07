Travail du sexe : Le Canton du Jura veut réviser sa loi sur la prostitution

Le Jura revoit sa copie en matière de loi sur la prostitution et la pornographie. Les communes pourraient être plus impliquées.

Déjà vieille de 11 ans, la loi concernant l’exercice de la prostitution et le commerce de la pornographie (LProst) doit être actualisée, estime l’État jurassien. Il vient de mettre en consultation un avant-projet de révision totale, destiné notamment à mener une politique d’autorisations plus stricte. Actuellement, en effet, les salons de prostitution et agences d’escortes sont simplement tenus de s’annoncer, mais ne nécessitent pas d’autorisation d’exploiter. Avec la nouvelle mouture de la loi, c’est le Canton qui serait chargé de les distribuer.