Neuchâtel : Le Canton élargit son dispositif d’accueil de réfugiés ukrainiens

Ce nouveau centre a une capacité d’accueil de 130 places et il sera possible d’y scolariser des enfants.

Six mois après le début de la guerre en Ukraine, le canton de Neuchâtel élargit son dispositif d’accueil de réfugiés. Une structure d’hébergement supplémentaire vient de voir le jour à Perreux. Ce nouveau centre offre une capacité d’accueil de 130 places et il sera possible d’y scolariser des enfants. Deux autres centres sont déjà opérationnels au Couvet et à Tête de Ran.