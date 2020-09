Constructions illicites de Verbier : Le canton «est longtemps demeuré passif», selon un rapport

La commission de gestion du Grand Conseil valaisan a publié ce lundi son rapport sur l’affaire dite des constructions illicites de Verbier. Le Conseil d’État a annoncé qu’il va analyser le document ainsi que les recommandations qui en découlent.

Le Conseil d’État valaisan va analyser le rapport de la commission de gestion du Grand Conseil sur l’affaire dite des constructions illicites de Verbier, ses griefs et ses recommandations. Le Parlement fera de même en octobre. Le Ministère public en a déjà reçu une copie.

Selon le rapport de la commission de gestion (COGEST) transmis lundi au Parlement – et disponible à tout un chacun sur le site de ce dernier, le canton du Valais a pris son rôle de surveillance au sérieux depuis 2016. Mais le gouvernement aurait pu agir plus tôt dans certains domaines de sa compétence, comme celui du respect de la Lex Koller ou LFAIE loi fédérale qui limite l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger.

À ce sujet, la COGEST relève que le canton «est longtemps demeuré passif d’une manière inexplicable», selon ce rapport d’une trentaine de pages. Elle se dit «circonspecte» et affirme avoir dû «insister» ces quatre dernières années pour «pousser le canton à être proactif sur ce sujet, sans que cela mène pour autant à une régularisation efficiente des dossiers litigieux».

Recommandations à la loupe

«Le canton doit faire appliquer la LFAIE et les bâtiments déjà construits être régularisés», insiste auprès de Keystone-ATS le vice-président de la COGEST Florian Alter (Alliance de Gauche). Une telle régularisation pourrait se faire simplement: «il suffit que le propriétaire dépose ses papiers dans la commune», note-t-il par exemple.

Le règlement des constructions de la commune de Bagnes, dont fait partie Verbier, a permis pendant des années à des promoteurs et architectes de réaliser des constructions en violation de la loi. Selon cette législation communale, les sous-sols et autres surfaces déclarées comme inhabitables n’étaient ainsi pas comptés dans la densité constructible. Or la LFAIE limite cette surface.