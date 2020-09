Depuis 2003, deux compagnies se partagent le ciel valaisan au niveau des secours héliportés: Air Zermatt et Air-Glaciers. Au fil du temps, le premier nommé est devenu l’actionnaire majoritaire du second, secoué par une grave crise économique. En 2015 et en 2018, un petit nouveau, Héli-Alpes SA, a fait acte de candidature pour entrer dans le ballet des hélicos médicalisés. Mais il s’est heurté à ce qui ressemble à une chasse gardée. «Les besoins sont couverts et les moyens mis à disposition par les deux compagnies mandatées sont largement suffisants. Héli-Alpes SA ne remplit pas les exigences sur le plan du personnel et ne dispose pas de l’expérience et des compétences pour les secours en haute montagne», avait argumenté le Canton.