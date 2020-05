Genève

Le Canton fait de la place à la petite reine

Plusieurs axes de circulation doivent accueillir de nouvelles et provisoires pistes cyclables. Il s’agit de favoriser la mobilité douce afin d’éviter de s’entasser dans les TPG ou de prendre sa voiture.

Faire de la place à la mobilité douce, cyclistes et piétons, pour faire en sorte de pouvoir maintenir les règles de distance sociale? C’est le pari qu’a fait Serge Dal Busco, conseiller d’Etat chargé des Infrastructures, pour le Canton de Genève. Après Paris, Barcelone ou Londres, voici que la Cité de Calvin met elle aussi en place des pistes cyclables plus larges et des facilités pour passer aux passages pour piétons. Il s’agit notamment d’inciter les gens à se déplacer à pied ou à vélo plutôt que de reprendre la voiture par peur de la foule dans les transports publics. Le magistrat genevois a annoncé des mesures le 30 avril. Elles sont mises en œuvre depuis cette semaine.

Ainsi, durant les soixante prochains jours, voire plus si besoin, certaines voies de circulation importantes se verront amputées de voies de circulation motorisée ou de places de stationnement pour laisser aux deux-roues sans moteur à explosion le loisir d’être plus nombreux. Le Canton s’est concentré sur trois axes stratégiques et des itinéraires centraux. D’ici au 22 mai, les vélocipèdes pourront rouler en toute tranquillité entre Cornavin et Uni Mail, Cornavin et la gare des Eaux-Vives, et sur tout le pourtour de la rade en milieu urbain. À ces réalisations qui concrétisent des projets qui auraient dû éclore d’ici quelques années, il faut encore ajouter d’autres aménagements sur la Rive gauche, comme au boulevard des Tranchées, à la route de Florissant et à la rue de la Croix-Rouge. Pour ce faire, quelques dizaines de places de parc ont été supprimées.