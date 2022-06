Vaud: Le Canton garde à l’oeil la Centrale des médecins de garde et le 144

Vaud : Le Canton garde à l’œil la Centrale des médecins de garde et le 144

Durant encore 18 mois, les autorités cantonales dirigeront les deux centrales, avant de peut-être en prendre définitivement le contrôle.

La Fondation Urgences Santé (FUS) - qui chapeaute le 144 et la Centrale téléphonique des médecins de garde pour les cantons de Vaud et Neuchâtel - est une fondation de droit privé, avec laquelle les autorités passent un contrat de prestation annuel. Début février, à la suite d’une dégradation de l’ambiance et des conditions de travail, le Conseil d’État vaudois a mandaté le chef de l’État major de conduite cantonale (EMCC) pour que les centrales continuent de fonctionner et restaurer un climat de travail apaisé.