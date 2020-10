Alors que les employés de l’Etat et de la Ville de Genève s’opposent aux projets de budget des autorités, les restrictions liées au Covid-19 compliquent les prises de décision. Ainsi, les syndicats SIT et SSP dénoncent une restriction des droits syndicaux des salariés. Selon eux, ils ont été informés vendredi dernier du refus de permettre la tenue d’une assemblée du personnel de la Ville et de la limitation à 100 personnes d’une future assemblée des fonctionnaires cantonaux. Les autorités cantonales estiment que ces réunions correspondent à des manifestations privées. Dès lors, elle sont interdites au-delà de 100 participants et doivent répondre à des normes strictes en-dessous.