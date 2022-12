Genève lâche 300 nouveaux millions pour le climat

200 millions pour le bâti

19 millions pour l’agriculture

Le second projet a trait aux exploitations agricoles, qui recevront 19 millions sur dix ans. Cet argent doit notamment servir à promouvoir les produits indigènes, à développer l’usage des énergies renouvelables et les réseaux d’irrigation, et à mettre sur pied des infrastructures de protection des eaux. «Il s’agit de soutenir les transformations des exploitations afin qu’elles s’engagent sur la voie d’une agriculture respectueuse de l’environnement et adaptée au changement climatique», a indiqué Fabienne Fischer, la ministre de l’Economie.