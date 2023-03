Le Valais lance 8 projets de production hydroélectrique

Valais : Le Canton lance huit projets de production hydroélectrique

Les huit projets retenus sont: Lac de Griesse (43 GWh), Lac de Chummen (179 GWh), Oberaletsch Klein (54 GWh), Mattmark (65 GWh), Moiry (125 GWh), Gornerli (650 GWh), Toules - rehaussement (74 GWh) et Emosson (58 GWh), le potentiel total de production étant de 1250 GWh/an. Le Conseil d'État valaisan vient en effet d’inscrire dans le plan directeur cantonal huit projets permettant le développement de la production cantonale d'électricité hivernale, avec un volume de stockage d'eau supplémentaire de l’ordre de 330 millions de m³. Aucun chiffre n’a été évoqué sur le plan financier.

Avant de prendre une décision, un important processus de sélection a été élaboré. Pour commencer, un grand nombre de données ont été récoltées dans le cadre d’une première étude sur le potentiel hydraulique, mandatée en 2020. Puis, peu avant l'été 2022, soixante-sept communes et treize exploitants d’aménagements hydroélectriques ont été consultés. Il en est ressorti vingt-neuf projets. Sur les vingt-neuf projets, dix-sept ont été considérés par le Canton comme étant les plus prometteurs. Et, pour finir, huit sites ont obtenu un consensus lors de la Table ronde de la Confédération sur l’hydroélectricité. Les neuf projets restants ne sont toutefois pas enterrés. Ils pourraient également être inscrits un jour dans le plan directeur cantonal.