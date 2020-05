Genève

Le Canton lance un fonds pour surmonter la crise

L’Etat a débloqué 20’000 fr afin de mettre en place des outils innovants.

Trois acteurs genevois unissent leurs forces pour mobiliser les protagonistes de l’économie locale et injectent 40 ‘000 francs. L’Etat, l’Université et l’association Open Geneva, active dans l’innovation, veulent «mettre en commun les ressources financières, l’expertise et les installations du canton», a annoncé jeudi le Département du développement économique (DDE). Il s’agit de «tester et d'établir rapidement une dizaine de projets disruptifs, visant à répondre aux enjeux de la pandémie en cours». Ils lancent ainsi un «Fonds d'innovation de crise et de résilience».