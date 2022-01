Administration vaudoise – Le Canton loin d’être exemplaire pour gérer les données personnelles

Recommandations approuvées

Presque toutes les recommandations faites au Conseil d’Etat et aux services et offices ont été acceptées. Elles consistent notamment à mieux former les fonctionnaires, nommer un délégué dans chaque entité et rendre obligatoire l’annonce de toute violation, ou encore répertorier les données personnelles gérées et les mesures destinées à les protéger.