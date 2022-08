Le Canton de Neuchâtel manque de familles d’accueil

Le Canton dispose actuellement de 70 places dans des familles d’accueil, mais veut élargir les possibilités. Pixabay

L’an dernier, les Cantons de Vaud, Genève, Valais et Neuchâtel ont lancé une campagne de recrutement de familles d’accueil, dont la mission est d’héberger des enfants ou jeunes vivant des situations familiales difficiles. Ces jours, les autorités neuchâteloises insistent: «Le Canton dispose d’un nombre restreint de familles d’accueil, contrairement à d’autres cantons romands. Pour combler ce retard, il veut développer une offre plus conséquente.»

Samedi, une journée de rencontre avec la population a été organisée à La Chaux-de-Fonds (NE), dans un but de sensibilisation. Les besoins les plus urgents concernent les accueils en relais (week-ends et vacances), et accueils de migrants mineurs, qui ont gagné la Suisse sans leurs proches.

«La bonne famille pour le bon enfant»

«Il nous faut plus de familles disponibles pour pouvoir trouver la bonne pour le bon enfant. C’est de l’alchimie fine. Et plus cette palette de choix sera large, mieux ce sera», explique Marc Dunant, chef de l’office des structures d’accueil extrafamilial au sein du Service de protection de l’adulte et de la jeunesse (SPAJ). Le Canton de Neuchâtel compte aujourd’hui 70 places, dont la moitié dans des familles tierces. Ces dernières accueillent les enfants, mais ne les connaissent pas.

«On fait tout pour que l’enfant puisse rester où sont ses racines, ou du moins dans son entourage, car tout placement est une violence, un déracinement pour lui. Mais lorsque ce n’est pas possible, on recherche une famille tierce. Et c’est cet effectif que l’on doit augmenter», insiste Marc Dunant. Il rappelle que la thématique est devenue une priorité pour le Conseil d’Etat dès 2017.

«On donne tout à cet enfant qu’on ne connaît pas» Julie*, 29 ans, est maman d’accueil depuis trois ans. Deux enfants vivent sous son toit, et à long terme. «On ne les représente pas légalement et on ne pourrait pas les adopter. Mais on a trouvé notre rôle dans leur vie», confie-t-elle. Le couple a dû suivre une formation. Il a été sensibilisé aux questions liées à l’attachement et au trauma précoce, notamment. «On donne tout à cet enfant qu’on ne connaît pas», résume Julie. Selon elle, le problème, ce n’est pas la réticence, mais bien le manque de connaissances des gens face à ce besoin urgent. Elle pointe du doigt la «lente mise en route du Canton».

«Trouver un équilibre» Depuis mars dernier, Philippe, sa femme, et ses quatre enfants, partagent leur toit avec une fillette de 7 ans et demi, à raison de trois week-ends par mois et d’une partie des vacances scolaires. Un accueil en relais sur une durée encore indéterminée. «Il nous a fallu trouver un équilibre entre la réalité de la semaine, qu’elle passe dans un foyer, et le reste du temps qu’elle passe chez nous, détaille le quadragénaire. On applique avec elle les mêmes règles éducatives qu’avec nos propres enfants.»