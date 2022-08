Valais : Le Canton milite pour un second casino auprès du Conseil fédéral

Le nombre de casinos que peut accueillir chaque canton est fixé par les sept sages de Berne. Fin avril, ceux-ci ont décidé, sur le principe, qu’une seule concession serait accordée au Valais à partir de 2025, ce qui est déjà le cas actuellement. Un mois plus tard, le Gouvernement valaisan s’est fendu d’un courrier adressé au président de la Confédération pour lui faire part de son étonnement. Il considère qu’il s’agit d’une inégalité de traitement, en comparaison des cantons du Tessin et des Grisons, qui comptent respectivement trois et deux maisons de jeux, alors que leur population est comparable à celle du Valais pour le premier et nettement inférieure pour le second.