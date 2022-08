Jura : Le Canton monte au front pour contrer l’invasion des frelons asiatiques

Il aime les abeilles

Si le frelon asiatique n’est pas plus dangereux pour les humains que le frelon indigène, il ne faut pas s’approcher à moins de 5 mètres des nids et ne pas chercher à détruire une colonie par ses propres moyens. La lutte se justifie en raison de l’impact de cet insecte exotique sur la biodiversité indigène et surtout par rapport aux problèmes engendrés pour l’apiculture, le frelon asiatique étant plus friand d’abeilles que son cousin européen.