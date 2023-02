Vaud ne veut pas d’une pleine indexation des salaires

Vaud : Le Canton ne veut pas d’une pleine indexation des salaires

Une délégation du Conseil d’État vaudois a reçu ce jeudi les syndicats FSF, SSP Vaud et SUD pour discuter de questions liées aux conditions de travail, au sens large, dans les secteurs public et parapublic. Le Canton dit avoir «entendu les revendications des syndicats», mais il a surtout «réaffirmé qu’il n’entendait pas revenir sur l’indexation 2023».

Il s’est toutefois engagé à proposer une enveloppe financière destinée à l’amélioration des conditions de travail dans plusieurs secteurs (la santé, le social, la sécurité et l’école). Cette enveloppe financière pourrait également comprendre des mesures de compensations salariales. L’ensemble fera l’objet de discussions entre le Conseil d’État et les syndicats, dès la fin du mois de mars. Le Canton a par ailleurs proposé l’ouverture de discussions et de négociations sur différentes thématiques comme la lutte contre le harcèlement, l’égalité salariale et la prévention des risques psychosociaux.