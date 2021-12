Vaud – Le Canton ouvre la vaccination de rappel à toute la population

Aussi à Gland, Aigle et Les Diablerets

Des centres temporaires ont aussi été montés à Gland et à Aigle, grâce à l’engagement de la Protection civile. Ils seront opérationnels dès lundi. De plus, les 15, 16 et 17 décembre, la possibilité sera offerte aux habitants des Diablerets et des environs de se faire vacciner sur place. Les rendez-vous se prennent en priorité sur www.coronavax.ch. Les personnes qui n’ont pas accès à Internet peuvent appeler la Hotline vaccination (058 715 11 00).