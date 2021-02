Après une année catastrophique en 2020, Genève aéroport s’attend à un exercice 2021 également difficile. Des perspectives peu réjouissantes pour la plateforme qui ont incité le Conseil d’Etat, autorité de tutelle de l’aéroport, à apporter une bouffée financière à l’institution. Mercredi, le gouvernement genevois a adopté un projet visant à ouvrir une ligne de crédit de 200 millions de francs. Genève aéroport pourra, si besoin, «emprunter les montants nécessaires en fonction de l’évolution de la situation». L’opération vient en complément des emprunts directs de l’aéroport et d’une toute récente émission obligataire de 180 millions de francs. Elle vise à «assurer les liquidités nécessaires au maintien et à la poursuite des activités de la plateforme». Par ailleurs, une enveloppe de 96 millions de francs est prévue pour les investissements de 2021.

Communes renforcées

Le Conseil d’Etat s’est également attelé à la mise en oeuvre de l’initiative «Pour un pilotage démocratique de l’aéroport de Genève». Le gouvernement soumettra au Grand Conseil un projet de modification de la loi sur l’aéroport sur «quatre axes», a annoncé Serge Dal Busco, conseiller d’Etat chargé des infrastructures. Ainsi, la convention d’objectifs qui lie déjà l’aéroport à l’Etat sera légalement définie. La loi contiendra le Plan sectoriel de l’infrastructure aéronautique, qui définit les infrastructures au niveau fédéral. La stratégie et le plan d’affaires à moyen et long terme devront être validés par le Grand Conseil. Enfin, une commission officielle sera créée sur la base de l’actuelle commission consultative. Elle intégrera plus largement les partenaires, «notamment les communes», a précisé Serge Dal Busco.