Vaud pérennise son engagement pour l’agriculture bio

Vaud : Le canton pérennise son engagement pour l’agriculture bio

Le Département des finances et de l’agriculture allouera 800’000 francs par an, les cinq prochaines années, pour l’agriculture bio. Une convention allant dans ce sens a été signée avec Bio Vaud.

L’association Bio Vaud bénéficiera d’un soutien de 800’000 francs de la part du canton, ces cinq prochaines années. Ce soutien a été alloué pour la coordination et à la réalisation des activités de promotion, de recherche et de développement pour l’agriculture biologique vaudoise.

Selon le communiqué transmis par le Canton, «cet engagement a pour but de créer des synergies parmi les différents partenaires et de développer une cohérence d’ensemble. Elle permettra de mettre en pratique des solutions innovantes visant à concilier production nutritive et préservation des ressources naturelles, et d’établir des réseaux promotionnels destinés à valoriser la production labellisée Bio Suisse en constante progression.»