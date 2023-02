Le Valais pourrait décupler sa production d’énergie solaire

Valais : Le canton pourrait décupler sa production d’énergie solaire

Le Service de l’énergie et des forces hydrauliques valaisan s’est penché sur le potentiel énergétique de la pose de panneaux photovoltaïques sur de grandes installations. Les résultats sont encourageants.

Le Valais poursuit comme objectif un approvisionnement en énergies 100% renouvelables et indigènes d’ici 2060.

Poser des panneaux solaires sur les surfaces construites de plus de 200 mètres carrés permettrait au Valais d’augmenter drastiquement sa production d’énergie. Tel est le résultat d’une étude publiée mercredi par le canton. La production totale d’énergie solaire pourrait être décuplée. Elle représenterait alors un tiers de la consommation totale des Valaisans. L’étude du Service de l’énergie et des forces hydrauliques (SEFH) ne tient pas compte des petites installations et du projet de parcs solaires alpins, autant d’éléments qui renforcent la capacité photovoltaïque du canton.