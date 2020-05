Genève

Le Canton prié de favoriser la mobilité douce pour l’après-Covid-19

Des associations veulent éviter un rebond du trafic motorisé individuel lors de la période de déconfinement qui début en Suisse.

Des associations environnementales et d'habitants demandent au canton de Genève de favoriser la mobilité cycliste et piétonne. Elles craignent un rebond du trafic individuel motorisé avec la sortie progressive du semi-confinement destiné à lutter contre la propagation du Covid-19.

A plus long terme, les signataires s'inquiètent d'un potentiel retour des «mauvaises habitudes» et d'une inversion du transfert modal au profit du trafic individuel motorisé. Et de relever que le respect des recommandations de distanciation sociale n'est pas possible au vu de la très grande proximité dans les transports publics aux heures de pointe.