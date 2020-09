Le canton de Vaud réagit à la flambée de cas de coronavirus sur son territoire. Ce mardi, il a ordonné la fermeture des clubs et discothèques dès jeudi et jusqu’à la fin du mois d’octobre. Comme Genève au cœur de l’été , Il a justifié la mesure en expliquant que c’est dans un cadre festif que la propagation du virus est la plus importante, et qu’elle concernait surtout des jeunes gens en bonne santé.

Liste des restrictions

Une série d’autres mesures ont été annoncées. Ainsi, les rassemblements privés de plus de 100 personnes seront également interdits. Dès 50 personnes, le port du masque sera obligatoire et la liste de tous les participants établie. Pour les cafés restaurants, bars, salons de jeux ou cafés bars, le masque est obligatoire pour le personnel en salle et les clients ; les consommations ne sont servies qu’aux places assises avec l’obligation d’un dispositif d’identification fiable, homologué par l’association faîtière. Pour tous les lieux fermés accessibles au public (théâtres, salles de concert, musées, expositions, bibliothèques, guichets des administrations, cinémas, hôtels -pour les zones librement accessibles-, lieux de culte, etc.), il n’y a pas de limitation de places, mais le masque est obligatoire pour toutes et tous (sauf si dispositif vitré ou équivalent pour le personnel). Ces restrictions sont nécessaires pour «éviter tout risque de perte de maîtrise», face à la courbe ascendante de nouvelles infections dans le canton.