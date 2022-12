Neuchâtel peut réquisitionner les structures de santé

Neuchâtel : Le Canton se donne le droit de réquisitionner les structures de santé

Le Réseau hospitalier neuchâtelois (RHNe) est saturé, voire surchargé. Si plusieurs hôpitaux suisses, également confrontés à un manque de places, ferment de plus en plus souvent l’accès à leurs services d’urgences , le Conseil d’Etat neuchâtelois a quant à lui opté pour une mesure exceptionnelle. Son arrêté urgent, adopté mercredi, lui octroie la possibilité de réquisitionner, si nécessaire, les ressources matérielles et humaines des différents acteurs du système de santé neuchâtelois.

Ces derniers pourront également voir leurs examens ou actes médicaux non urgents limités ou suspendus. Cet arrêté permet en outre de solliciter des capacités d’accueil supplémentaires des EMS afin de libérer des lits hospitaliers. Enfin, le transfert de personnes, dont l’état de santé ne justifie plus une hospitalisation ou un court séjour en EMS, dans d’autres lieux plus adaptés pourra aussi être accéléré.

Population plus âgée qu’ailleurs

Cette décision s’inscrit dans un contexte de pénurie de soignants et de médecins de famille, auquel s’ajoute l’épuisement généralisé du personnel de santé alors que trois virus - Covid-19, grippe et bronchiolite - impactent fortement les hôpitaux et les EMS. De plus, la proportion de personnes âgées de 80 ans et plus dans le canton est plus élevée que la moyenne suisse.